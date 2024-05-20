Fenerbahçe'den Galatasaray ve Torreira'ya olay gönderme: Mükemmel bir atlayış

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından Dijku'nun ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesine neden olan pozisyon için, Galatasaray'a ve Torreira'ya gönderme yaptı.

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Fenerbahçe'den Galatasaray ve Torreira'ya olay gönderme: Mükemmel bir atlayış

Fenerbahçe, dün Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Rams Park’ta Galatasaray ile karşılaştı.

21. dakikadan 90+7’ye kadar maçı 10 kişi oynayan Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü’nün 71. dakikada attığı gol ile karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Sarı lacivertliler, 6 puanlık farkı 3’e indirerek şampiyonluk şansını son haftaya bıraktı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fenerbahçe, 21. dakikada Dijku’nun Torreira ile girdiği mücadeleden sonra, hakem Arda Kardeşler’in gösterdiği ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyundan atılmasını eleştirdi.

Tartışmalara konu olan Dijku’nun pozisyonuna bir edit koyan Fenerbahçe, “Mükemmmel bir atlayış” dedi.

Torreira’nın yere düşme pozisyonunun gösterildiği videoda, “Evet yarışmacımız Yaşar yürüyor, mükemmel bir atlayış” sözleri yer aldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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