Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 'terörizm' benzetmesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından kongre üyeleriyle bir toplantıda bir araya geldi.

Fenerbahçe maçındaki olaylara ilişkin konuşan Özbek sarı-lacivertli ekibin başkanı Ali Koç’un silahlı adamlarla Rams Park’a geldiğini öne sürdü.

Özbek’in açıklamalarından öne çıkanlar ise şöyle:

"Seçimin artık önemi kalmamıştır. Ya ben seçilirim ya Süheyl Batum seçilir, ikimiz de Galatasaraylıyız. Topyekün mücadele, her şeyin önüne geçmiştir. Bütün camialara, bütün Türkiye'ye şunu göstermeliyiz; Ali Koç'un sadece seçim derdinde olduğunu göstermeliyiz. Kim seçilirse seçilsin Galatasaray sevgisiyle hareket edeceğinden hiç şüphem yok.

ALİ KOÇ’A TERÖRİZM BENZETMESİ

"Yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber stadyumdan ayrıldık. 2 saat sonra yolda haber aldım, geri döndüm. Ali Koç, 70-80 tane adamıyla geliyor, ki içlerinde 4'ü silahlı. Bu ayıptır. Eşkıyalıktır. Şehir eşkıyası diye tabir ettiğimiz şey bu. Öteye götürüyorum, bu terörizmdir. Terörist ne yapıyor, benzer şekilde silahlı adamlarını topluyor, geliyor, bir yeri basıyor, kurşunluyor."

‘CESEDİMİ ÇİĞNEMESİ GEREKİRDİ’

"Orada olmamam belki de olayları belli bir seviyede, daha üst boyuta geçmesini engellemiştir. Orada olsaydım, benim cesedimi çiğnemeden oradan içeriye adım atamazdı."