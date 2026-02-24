Fenerbahçe’den Bir Kötü Haber Daha! Tedesco Çözüm Arıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa’yı ağırlarken, sarı-lacivertli ekipte stoper hattı sakatlıklarla sarsıldı. Milan Skriniar’ın sakatlanmasının ardından ilk 11’de forma giyen ve kaptanlık pazubandını takan Çağlar Söyüncü, maçın 23. dakikasında kenara değişiklik işareti yaptı.

KENDİNİ YERE BIRAKTI

İlk etapta oyuna devam edebileceğini belirten tecrübeli defans oyuncusu, 25. dakikada orta alanda yere düşerek hakem Yasin Kol’un sağlık ekibini sahaya çağırmasına neden oldu. 29 yaşındaki futbolcu, sahada yapılan ilk müdahalenin ardından oyuna devam edemedi ve 27. dakikada yerine Yiğit Efe Demir girdi.

PEŞ PEŞE TALİHSİZLİKLER

Çağlar’ın yerine yapılan değişikliğin ardından kısa süre sonra Jayden Oosterwolde de sakatlandı. Hollandalı futbolcu, top oyun dışında olduğu sırada yere düşerken sağlık ekibi bir kez daha sahaya girdi. Oosterwolde, tedavisinin ardından maçı tamamlayamayınca 40. dakikada N’Golo Kanté oyuna dahil oldu. Bu gelişmeler sonrası, orta alanda başlayan Matteo Guendouzi, kalan dakikalarda stoper hattına kaydırıldı.

SADECE YİĞİT EFE KALDI

Fenerbahçe’de stoper hattında yaşanan peş peşe sakatlıkların ardından geriye yalnızca stoper kökenli Yiğit Efe Demir kaldı. Ancak genç oyuncunun performansı taraftarları tatmin etmedi. Hem Göztepe hem de Kasımpaşa karşılaşmalarında yaptığı hatalar, takımın puan kaybında etkili oldu.

Teknik direktör Robert Tedesco’nün bu kritik bölgeye nasıl bir çözüm bulacağı merak ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi