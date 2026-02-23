Kadıköy’de Son Saniye Şoku: Fenerbahçe Fırsatı Tepti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy’de Kasımpaşa’yı konuk etti. Lider Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada sarı lacivertliler büyük bir fırsatı eline geçirdi ancak son saniyede yıkıldı.

90+5’te Marco Asensio’nun savunmaya da çarpan vuruşuyla öne geçen Fenerbahçe, galibiyeti cebine koyduğunu düşündüğü anda 90+10’da Allevinah’ın golüne engel olamadı. Bu sonuçla Galatasaray 55 puanla liderliğini sürdürürken Fenerbahçe 53 puana yükseldi. Zirveyle aradaki mesafe kapanmadı.

SAKATLIK DARBE VURDU

Fenerbahçe maçın ilk yarısında iki zorunlu değişiklik yaptı. Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde sakatlanarak oyuna devam edemedi. Teknik direktör Domenico Tedesco, savunma hattında erken hamle yapmak zorunda kaldı.