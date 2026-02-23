Kadıköy’de Son Saniye Şoku: Fenerbahçe Fırsatı Tepti

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında galibiyeti son saniyelerde kaçırdı. Sarı lacivertliler 90+10’da yediği golle sahadan beraberlikle ayrıldı ve lider Galatasaray ile puanları eşitleme fırsatını elinden kaçırdı.

Son Güncelleme:
Kadıköy’de Son Saniye Şoku: Fenerbahçe Fırsatı Tepti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy’de Kasımpaşa’yı konuk etti. Lider Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada sarı lacivertliler büyük bir fırsatı eline geçirdi ancak son saniyede yıkıldı.

90+5’te Marco Asensio’nun savunmaya da çarpan vuruşuyla öne geçen Fenerbahçe, galibiyeti cebine koyduğunu düşündüğü anda 90+10’da Allevinah’ın golüne engel olamadı. Bu sonuçla Galatasaray 55 puanla liderliğini sürdürürken Fenerbahçe 53 puana yükseldi. Zirveyle aradaki mesafe kapanmadı.

Kadıköy’de Son Saniye Şoku: Fenerbahçe Fırsatı Tepti - Resim : 1

SAKATLIK DARBE VURDU

Fenerbahçe maçın ilk yarısında iki zorunlu değişiklik yaptı. Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde sakatlanarak oyuna devam edemedi. Teknik direktör Domenico Tedesco, savunma hattında erken hamle yapmak zorunda kaldı.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe-Kasımpaşa Maçının İlk 11'leri Fenerbahçe-Kasımpaşa Maçının İlk 11'leri
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Fenerbahçe’de Sakatlık Şoku! Savunma Hattında Alarm Fenerbahçe’de Sakatlık Şoku! Savunma Hattında Alarm
ÇOK OKUNANLAR
‘Anadolu Arkeolojisinin Annesi’ Mellink’in Vasiyeti Yerine Getirildi: Külleri 2500 Yıllık Tümülüse Serpildi ‘Anadolu Arkeolojisinin Annesi’ Mellink’in Vasiyeti Yerine Getirildi: Külleri 2500 Yıllık Tümülüse
Yalova'da Baba ve Bebeğine Vahşi Saldırı! Bakan Gürlek’ten Açıklama Baba ve Bebeğine Vahşi Saldırı! Bakan Gürlek’ten Açıklama
DEM Parti’nin İsmi mi Değişiyor? Kulislere Bomba Gibi Düşmüştü! Resmi Açıklama Geldi DEM Parti’nin İsmi Değişiyor mu?
Dilek İmamoğlu'nun Kardeşi Ali Kaya'nın Uyuşturucu Test Sonucu Belli Oldu Dilek İmamoğlu'nun Kardeşinin Test Sonucu Belli Oldu
Trafikte Hız Sınırı Düşürüldü: Yeni Düzenleme Bugünden İtibaren Geçerli Trafikte Hız Sınırı Düşürüldü: Yeni Düzenleme Bugünden İtibaren Geçerli