Fenerbahçe’den A Spor’a protesto: Özür yoksa ekran da yok

Fenerbahçe, yayınladığı açıklamayla A Spor'da Ozan Zeybek isimli yorumcunun kullandığı ifadelere tepki gösterdi. Özür dilenmediği müddetçe hiçbir A Spor çalışanının tesislere alınmayacağı bildirildi.

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Fenerbahçe’den A Spor’a protesto: Özür yoksa ekran da yok

Fenerbahçe, sosyal medyadan yayınladığı açıklamada, A Spor’da kulübe yönelik sert eleştirilerde bulunan Ozan Zeybek’in açıklamalarına tepki gösterdi.

Açıklamada, kanal tarafından özür dilenmedikçe A Spor’un hiçbir görevlisinin Fenerbahçe tesislerine alınmayacağı belirtildi.

“Ozan Zeybek isimli bu şahıs bugün ekrandan sergilediği tavırla haddini ve sınırını fazlasıyla aşmıştır” denilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"A Spor adlı televizyon kanalında yorum kisvesi altında kendi kişisel reklamını yapmaya çalışan bir şahıs hakkında açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur. Ozan Zeybek isimli bu şahıs bugün ekrandan sergilediği tavırla haddini ve sınırını fazlasıyla aşmıştır. Şahsi görüş çerçevesinde kesinlikle değerlendiremeyeceğimiz, tam olarak haddini aşan bu tavırdan hareketle; aynı ekranlardan özür açıklaması yapılmadıkça bugün itibarıyla ilgili kurumun herhangi bir görevlisini hiçbir tesisimize kabul etmeyeceğimizi kamuoyuna duyururuz."

Kaynak: Gerçek Gündem

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