Ahmet Nur Çebi yönetimi ibra edildi: Beşiktaş’a aşığım, aşık

Beşiktaş Kulübünde Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunun 1 Ocak-31 Mayıs 2023 dönemi faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi.

Beşiktaş’ta olağan idari ve mali genel kurul toplantısı, Akatlar Spor Kompleksi’nde gerçekleştiriliyor. Toplantıda Başkan Ahmet Nur Çebi de genel kurul üyelerine seslendi.

Kulüpte 6.5 yıl ikinci başkanlık, 4.5 yıl başkanlık dönemi geçirdiğini hatırlatarak sözlerine başlayan Çebi, “Bunun için içtenlikle beni bu göreve tayin eden genel kurula teşekkür ediyorum. Beşiktaşlı olduğunu söyleyen hiçbir Beşiktaşlının, Beşiktaşlılığını tartışmayalım. Saygı duyup değer verelim. 5 yaşında Karabük’e geldim. Karabük’te işçi bir kasabada büyüdüm. Ben 6 yaşında ilkokula önlüğümün altında Beşiktaş formasıyla gittim. Ben o günden beri Beşiktaş’a aşığım, aşık” ifadelerin kullandı.

“KULÜBÜ 600-700 MİLYON TL TASARRUF ETTİRDİK”

Göreve geldiklerinde banka yapılandırması nedeniyle Beşiktaş’ın tüm gelirlerinin bankalara temlikli olduğunu hatırlatan Başkan Çebi, “Birçok sıkıntımız vardı. Elektrikten suya, ödenmemiş aylarca maaşlar vardı. Ben elimden geldiğince elimi taşın altına koymaya çalıştım. Vazifemi yapmaya çalıştım. Özellikle eylül ayında UEFA’ya verilmesi gereken temiz kağıdı, UEFA’ya yazı yazılarak ekime sonuna ertelendi. Bugünün 400 milyon TL’si olan parayı tedarik ettik. Pandemi zor bir dönemdi, hiçbir yere gidemiyorsunuz. Sadece alacaklılar, alacaklarını, sporcular alacaklarını istiyor. Ama para vermeye gelince pandemi mazeretiyle kimse ortalıkta yoktu. Bu süreçte de alacaklıların icra davaları vardı. Geldiğimde, ‘Beşiktaş’ın namusu, şerefi bana ait’ demiştim. Beşiktaş’ın borcu namustur, bu yüzden herkesle göğüs göğüse mücadele ettim. Bırakmam Seni Kampanyası bana enerji vermişti. Bu camia kutsal bir camia. Bir yapılandırma dönemi yaşadık. Cumhurbaşkanına gittik. Önümüzü açma talimatı verildi bankalarla. O dönemde 40 milyon Euro, ilk yapılandırmada bırakılan Euro’yu, TL’ye çevirerek kulübü 600-700 milyon TL tasarruf ettirdik” şeklinde konuştu.

“O KUPALARI MÜZEYE GETİREN BEŞİKTAŞ TARAFTARIDIR”

Ahmet Nur Çebi, pandemi döneminde önemli başarılar elde ettiklerini de belirterek, “Sergen hocayla (Yalçın) şampiyon olduk. Kadınlar dahil 4 kupa getirdik. Bu zor dönemde getirilen bu kupaların çok büyük önemi var. O dönemde o kupaları müzeye getiren Beşiktaş taraftarıdır. Tribünde olmasa dahi bize verdiği güçtür. Taraftar, camia ve genel kurul bir bütündür. Biri gözüyse biri kulağıdır. Camiamızın her bireyi Beşiktaş’ı oluşturuyorlar. Bu kutsal camiayı taşımayı biz vazife edindik. Dolayısıyla bir ayrımcılık tarif edemeyiz” diye konuştu.

Bankalar dışında kulübün herhangi bir borcunun bulunmadığını aktaran Çebi, “Bugün, dünden bir kuruş kalan borcu ödenmemiş yoktur. Bizden alacağı olan, bankalar dışında borcumuz yoktur. Gelen arkadaşlar böyle bir sorunla karşılaşmayacaktır. Bunu da gurur vesilesi olarak görmek istiyorum” cümlelerine yer verdi.

Stat sponsorluk anlaşmasından ikinci ve üçüncü yıllar için ödenmesi gereken paraların, Beşiktaş’a finansal açıdan kar sağladığı için erken tahsil edildiğini bildiren Başkan Ahmet Nur Çebi, şöyle devam etti:

“Bir kısmı bankalara ödenmiştir. Diğeri kasada durmaktadır. Yönetimden herhangi bir kişiye ödeme yapılmamıştır. 400 milyon TL başladığım borcu, artı 180-200 milyon TL kasada parayla devrediyorum.”

“GELECEK YÖNETİMLER, BİR EVVELKİ DÖNEMİ BAĞIMSIZ BİR KURULUŞA DENETLETTİRİN”

Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman dönemini yasal bir sorumluluk çerçevesinde incelettiğine vurgu yaptı. Çebi, “Paralar nerde diye buradan giden başkanın hesaplarının incelenmesi talep edildi. Tarafsız bir kuruluşa tüm hesapları incelemesi için talimat verdik. O süreç tamamlandıktan sonra tüm evraklar ilgili makamlara intikal ettirilmiştir. Bunu hesap görmek için yapmadım. Bunu camia benden istedi. Bunu yapmasaydım vicdani olarak doğru bir yerde görmeyecektim. Bu işlem şahsi bir işlem değildir. Yasal bir sorumluluğu yerine getirdim, kötü de bir şey yapmadım. Gelecek yönetimler, bir evvelki dönemi bağımsız bir kuruluşa denetlettirin” dedi.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nin 29 yıllığına kiralandığını söyleyen Başkan Çebi, “Nevzat Demir Tesisleri, Orman Bakanlığı tarafından Spor Bakanlığı’ndan alınmış. Spor Bakanlığı ile sözleşmesi olan Beşiktaş açıkta bırakılmıştır. Çalışmalarımız sonucunda Beşiktaş, Futbol A.Ş. ile kiralamasını 29 yıllığına yapmıştır. Bundan sonra dava açılması söz konusu bırakılmamıştır” açıklamasını yaptı.

“KİMSE ŞAHSİ HESABINI BEŞİKTAŞ ÜZERİNDE GÖRMESİN”

Kimsenin şahsi hesabını Beşiktaş ismi üzerinden görmemesi gerektiğinden bahseden Çebi, “Ben, ‘şahsi hesaplarımı başkanlık bittikten sonra yapacağım’ dedim. Kimse şahsi hesabını Beşiktaş üzerinde görmesin. Bu birlik beraberliği bozuyor” ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, Fulya benzinlik davasındaki son durumu da anlatarak, “Kulübe açılmış 9 milyonluk dava. Hem kulübe hem Fikret Orman’a açılmıştır. Bu dava sonuçlanmadan kira sözleşmesi yapmanız teknik olarak mümkün değildir” şeklinde konuştu.

“BEŞİKTAŞ’A DEĞER VERMEYENE BEN HİÇ VERMEM”

Alt yapıdan önemli futbolcular çıkarttıklarını ve bu oyunculardan ciddi gelirler elde edildiğini dile getiren Ahmet Nur Çebi, “Genç futbolcularımızı, alt yapıdan bizim dönemimizde çıkardık. Bunların bonservisiyle Beşiktaş’a gelir sağladık. Bunlar 40 milyon yapardı diyenler var. İnşallah yaparlar çünkü sözleşmelerde haklarımız var. Bu genç kardeşlerimizle kalmaları için mücadele ettim. Kimisi ailemden dolayı burada huzursuz yaşıyorum, önümüzü açın dedi. Bir tanesinin babasıyla görüşmek istedim. Konu babamı ilgilendirmiyor dedi. Beşiktaş’a değer vermeyene ben hiç vermem. Bu çocukları biz yetiştirdik ama Beşiktaş’ta kalmak istemeyene ben zorla kal diyemem. Mücadelemi veririm ama yakasına paçasına sarılamam” değerlendirmesinde bulundu.

6 Şubat depremlerinde, depremzedelerin yanında olduklarını ve ilk kendilerinin harekete geçtiğinden söz eden Başkan Çebi, “Deprem bölgesine giden ilk Beşiktaş başkanıydı. Bunu yaptığım için hem vatanıma hem milletime hem de sizi temsil ettiğim için gururluyum. Beşiktaş’ın o gün yapmış olduğu oyuncukların sahaya atılması marka olmuştur, 7 ödül almıştır” dedi.

“TFF BAŞKANIYLA GELDİĞİ GÜNDEN BERİ MÜCADELE EDEN TEK KULÜP BAŞKANIYIM”

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Mehmet Büyükekşi ile geldiği günden beri mücadele ettiğine vurgu yapan Çebi, şunları söyledi:

“Ben TFF başkanının avukatı değilim. TFF başkanıyla mücadele eden, Beşiktaş’ın hakkını aramaya çalışan birisiyim ama olanı olmayanı söylemek lazım. Kimse Beşiktaş başkanına da taraftarına da el kaldıramaz, kaldırmadılar da. Ama bunu propaganda olarak kurmak Beşiktaş’ı incitir. Öyle bir şey olsa ben gerekeni yapardım. 5 dakika daha bekleyip içeri girebilirdi. Beşiktaş taraftarını tahrik etmeyip o günkü Lugano maçının sonucuna tesir etmeyebilirdi. TFF başkanını orada iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ben TFF başkanıyla geldiği günden beri mücadele eden tek kulüp başkanıyım. MHK hakemleri gönderir, sonra geri geldiler. Bunların gitmesi gerektiğini, gelmemeleri gerektiğini, hakem kurulunun baştan aşağı sıfırlanmasını söyleyen bendim. Ben Beşiktaş’ı temsil ediyorum. Bir gün öyle bir gün böyle konuşmadım. Ama diğer kulüpler önce şöyle sonra böyle sonra da gerçekleri kabul ettiler. Beşiktaş başkanı haklıydı dediler. Bunu dedirtmek benim için onur ve gurur kaynağı.”

“TRANSFERLER HOCANIN İSTEĞİYLE GETİRİLDİ”

Bu sezon yapılan transferlere de değinen Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Evet, çok üzücü sonuçlar aldık. taraftar üzülürken ben kahroldum. Bu takım, bu oyuncular bir süre sonra yukarıya doğru çıkacaklar ve hak ettikleri değeri bulacaklar. Bunlar hoca tarafından istenilerek getirildi, yok sayamayız. Bunlar Beşiktaş’ın oyuncusudur. Onlara biz değer verelim. Yapılan transferlerle ilgili transfer çalımı söylemleri Temmuz, Ağustos ayında oldu. Gedson, Ghezzal ve Rashica transferleri Galatasaray’ın elinden alınarak bir gece Türkiye’ye getirilmiştir. Bunları hatırlamakta fayda var. Alex ve Pjanic’i taraftar istedi, bunları da getirdik. Bugün gelse herkesin alkışlayacağı Aboubakar getirildi. Başarılı tarafları da konuşalım başarısızlıkları da. Hep başarısızlık yok, yapılan güzel şeyler de var” dedi.

Hasan Arat’ın yönetim kurulu listesinde yer alan Hüseyin Yücel’in, Beşiktaş’a kira ödemediğiyle ilgili gündemde olan konuya da açıklık getiren Başkan Çebi, “1-1.5 sene evvel belediye buranın kendisine ait olduğunu ve buradan çıkılması gerektiğini ifade etti. O sene de ilgili kurumla yaptığımız görüşmelerde, ‘Başkan çift taraflı oluyor. Öbür taraftan da ecrimisil istiyorlar’ dedi. Tamam çözelim konuyu, Beşiktaş’a alalım dedim. Değerini de tespit edelim. Meclisten geçmesi gerekiyor. Bir eğitim alanının eklenmesini uygun gördük. Bu işlemler tamamlandı, bir tek imzalar kaldı. 29 yılığına tahsis edilmiş bir yeri en iyi şekilde Beşiktaş değerlendirir. İlgili arkadaşın da parayı geriye dönük ödeyeceğinden imtina etmiyorum, ödemezse de alırız” diye konuştu.

Genel kurul üyelerinden yeni gelecek yönetime sahip çıkılmasını da isteyen Başkan Çebi, “Yarın kim seçilirse seçilsin görev süresinde bir başkan adayı çıkıp dolaşmasın. Seçime 2-3 ay kala tabii ki herkes görevini yapacaktır. Nezaket kurallarında eleştirmek, arkasına yalanı takmamak şiarımız olmak zorunda. Genel kurul sorgulayıcı olmalı. Ne olur, gelen yönetime sahip çıkalım. Birlik ve beraberlik içinde olalım. Bizim üzerimizde müsabaka sonuçlarının önemi çok” diyerek sözlerini noktalandırdı.

Kaynak: İHA