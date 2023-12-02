Fenerbahçe'nin Nordsjaelland hezimetinin arkasından bir Türk çıktı!

UEFA Konferans Ligi'nde ilk 3 maçını kazanan Fenerbahçe ilk olarak Ludogorets'a deplasmanda 2-0 yenildi. Grubun 5. maçında Nordsjaelland'a konuk olan sarı lacivertliler geçtiğimiz akşam 6-1 gibi tarihi bir mağlubiyet aldı. İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe son maçta sahasında Trnava'yı konuk edecek ve bir üst tur şansını bu maça bıraktı.

T24'ün haberine göre Fenerbahçe’nin aldığı ağır yenilginin mimarının FC Nordsjaelland’ın Türk analizcisi 38 yaşındaki Gürkan Araç olduğu ortaya çıktı. IT uzmanı olan, Danimarka doğumlu olan Araç’ın, sarı-lacivertlilerin deplasman ve sahasında oynadığı maçları büyük bir titizlikle analiz ederek, Nordsjaelland’lı tüm futbolcular ile teknik heyete detaylı olarak anlattığı öğrenildi.

Gürkan Araç, analizini şu sözlerle anlattı; "Fenerbahçe’nin rakibini cezalandırabileceği üç unsur var. İlki; birinci sınıf hücumları, ikincisi; hızlı fiziksel savunmaları, üçüncüsü: oyunu yaratabilen ortadaki üçlü. Bunları önlemek için ekstra bir forvet ve defans oyuncusu oynattık.

Ekstra forvetle sakatlıklar yüzünden kurdukları alternatif savunmalarında büyük sorunlara neden olabileceğimizi biliyorduk. Forvetlerinin pozisyon değiştirmelerini de ekstra defans oyuncusuyla engelledik."