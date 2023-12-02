Eski sevgilisiyle görüntülerini izinsiz kaydeden futbolcuya seks kaseti soruşturması

Eski sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdiği anları izinsiz bir şekilde kayda almakla suçlanan Güney Koreli futbolcu Hwang Ui-jo, Asya Kupası öncesi milli takımdan uzaklaştırıldı.

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Eski sevgilisiyle görüntülerini izinsiz kaydeden futbolcuya seks kaseti soruşturması

EFL Championship ekiplerinden Norwich City’de forma giyen Güney Koreli forvet Hwang Ui-jo, eski kız arkadaşının rızası olmadan, cinsel ilişki sırasında görüntülerini kaydetmekle suçlanmasının ardından Güney Kore milli takımından uzaklaştırıldı.

T24'ün aktardığına göre Skandal, Hwang Ui-jo’nun ünlü K-Pop grubu T-ARA’dan aktris ve şarkıcı Hyomin ile Mart 2023’te kamuoyuna açık bir şekilde ayrılmasının ardından ortaya çıktı.

Futbolcunun, eski kız arkadaşı olduğu iddia edilen biriyle cinsel ilişkiye girdiği videolar, Güney Kore’de internete sızdırıldı ve ardından aldatma ve hile suçlamaları geldi:

"Sızdırılan videolar, eski kız arkadaşıyla bir anlaşma yaptıktan sonra çekildi. Hwang’a 7 Mayıs 2023’ten bu yana sürekli şantaj yapılıyor. Şantajcı, Hwang ve eski kız arkadaşının videolarını yasadışı bir şekilde sızdırdı ve aynı kişi olduğundan emin olamasak da, bilgilerin ve mali taleplerin gelişigüzel yayılması söz konusu oldu."

İddiayı reddeden ve videoları kadının rızasıyla kaydettiğini savunan 31 yaşındaki forvet, yasadışı seks kaseti kaydıyla ilgili polis soruşturması tamamlanana kadar ülkesinin milli takımına seçilmeyecek.

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