ABD'li Senatör Sanders'tan İsrail'e tepki: Kabul edilemez

ABD'nin Vermont Senatörü Bernie Sanders, "İsrail'in Gazze'ye saldırılarını yeniden başlatmasının kabul edilemez olduğunu" belirtti.

Son Güncelleme:
ABD'li Senatör Sanders'tan İsrail'e tepki: Kabul edilemez

ABD'nin Vermont Senatörü Bernie Sanders, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya çatışmalara verilen "insani ara"nın uzatılması çağrısı yaptı.

Paylaşımında Sanders, "Netanyahu'nun Gazze'de saldırılarını yeniden başlatması kabul edilemez. Şu anda Gazze'nin güneyinde 2 milyon insan yaşıyor. Birçoğu daha önce kuzeydeki çatışmalardan kaçtı" ifadelerini kullandı.

Senatör Sanders, Gazze'ye daha fazla insani yardımın girmesi ve daha fazla esirin serbest bırakılması için "insani ara"nın uzatılması gerektiğini kaydetti.

Ayrıca Sanders, ABD'nin İsrail'e neredeyse hiçbir şarta bağlı olmaksızın yılda 3,8 milyar dolar yardım yaptığını ancak Başkan Joe Biden'ın Kongreden bunun üzerine 14,3 milyar dolar daha istediğine işaret ederek, "Bu açık çek yaklaşımı sona ermelidir" dedi.

Gazze'de geçici ateşkes sona erdi: İsrail saldırılarında ölü sayısı 178'e yükseldiGazze'de geçici ateşkes sona erdi: İsrail saldırılarında ölü sayısı 178'e yükseldiDünya

Kaynak: AA

Etiketler
ABD İsrail Filistin Gazze
Son Güncelleme:
Et pişirirken bunları yapmıyorsanız lezzetini unutun! Kavurmaya lezzet katan tüyo Et pişirirken bunları yapmıyorsanız lezzetini unutun! Kavurmaya lezzet katan tüyo
'Gazze'de 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 6 bin 500 kişi kayıp' 'Gazze'de 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 6 bin 500 kişi kayıp'
Binlerce lira değerinde 'tokat terapisi' alan 71 yaşındaki kadının gizemli ölümü Binlerce lira değerinde 'tokat terapisi' alan 71 yaşındaki kadının gizemli ölümü
Almanya işçi alımı yapıyor! 778 bin kişiye yılda 50 bin euro maaşla iş fırsatı Almanya işçi alımı yapıyor! 778 bin kişiye yılda 50 bin euro maaşla iş fırsatı
ÇOK OKUNANLAR
En yüksek puanlı yerli diziler belli oldu: İşte birinciliği kapan yapım! En yüksek puanlı yerli diziler belli oldu: İşte birinciliği kapan yapım!
Arda Turan'ın kredisi, bankayı bile şüphelendirmiş: 3 saatte dudak uçuklatan rakam Arda Turan'ın kredisi, bankayı bile şüphelendirmiş: 3 saatte dudak uçuklatan rakam
Japon deprem uzmanı, 'İstanbul' için en kötü senaryoyu açıkladı: 'Buna hazır olmak lazım' Japon deprem uzmanı, 'İstanbul' için en kötü senaryoyu açıkladı: 'Buna hazır olmak lazım'
Ümit Dikbayır'ın İYİ Parti'ye sunduğu savunma ortaya çıktı: 'Esma Bekar'ın kocası ile...' Ümit Dikbayır'ın İYİ Parti'ye sunduğu savunma ortaya çıktı: 'Esma Bekar'ın kocası ile...'
Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu: Tekel bayisinde öldürülen Batuhan'ın ailesi 3 milyon lira karşılığında şikayetini geri çekti! Tekel bayisinde öldürülen Batuhan'ın ailesi 3 milyon lira karşılığında şikayetini geri çekti!