Binlerce lira değerinde 'tokat terapisi' alan 71 yaşındaki kadının gizemli ölümü

Birleşik Krallık'ta 71 yaşındaki Danielle Carr-Gomm'un 'tokat terapisi' sırasında öldüğü iddia edildi. Kendisini "Şifacı" olarak tanıtan Hongchi Xiao'e uzanan soruşturmada ilginç detaylara rastlandı.

Binlerce lira değerinde 'tokat terapisi' alan 71 yaşındaki kadının gizemli ölümü

60 yaşındaki Hongchi Xiao, kandaki toksinleri veya "sha"yı dışarı atmak için hastaların defalarca tokatlandığı veya kendilerine tokat attığı bütünsel bir Çin yöntemi olarak savunduğu 'paida lajin'e yönelik olarak uygulama atölyeleri yapıyordu. 71 yaşındaki Danielle Carr-Gomm Tip 1 diyabetine alternatif bir tedavi bulma umuduyla 951 dolar (yaklaşık 27 bin 499 TL) değerindeki kursa katıldı. Ancak kursun sonrasında yaşlı kadının cansız bedenine ulaşıldı.

MAHKEMEYE ÇIKARTILACAK

Mynet'te yer alan habere göre Kalifornia'dan Xiao'nun Perşembe günü iade emriyle Avustralya'dan İngiltere'ye döndüğünde tutuklandığını ve Carr-Gromm'un ölümüyle ilgili ağır ihmal nedeniyle adam öldürmeyle suçlandığını duyurdu. Polis Cuma günü Salisbury Sulh Ceza Mahkemesi huzuruna çıkacağını doğruladı.

Binlerce lira değerinde 'tokat terapisi' alan 71 yaşındaki kadının gizemli ölümü - Resim : 1

ALTERNATİF TEDAVİ YÖNTEMLERİ ARADI

Oğlu Matthew, Telegraph'a yaptığı açıklamada, Carr-Gromm'un iğne korkusu nedeniyle insülin enjekte etmekte zorlanması nedeniyle her zaman diyabetini tedavi etmek için alternatif yöntemler bulmaya çalıştığını söyledi. Yeni Zelanda'da yaşayan Matthew, "Her zaman diyabetini tedavi etmek ve onunla baş etmek için alternatif yöntemler bulmaya hevesliydi ve alternatif ve bütünsel tıp ve terapilerle çok ilgiliydi" dedi.

Binlerce lira değerinde 'tokat terapisi' alan 71 yaşındaki kadının gizemli ölümü - Resim : 2

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