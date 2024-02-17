Fenerbahçe'de yeni transfer!

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, yeni bir transfere imza attı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fransa Milli Takımı oyuncusu Marième Badiane ile sezon sonuna dek anlaşmaya varıldı.

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Fenerbahçe'de yeni transfer!

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Fransız milli oyuncu Marieme Badiane'ı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak ülkesinin BLMA ekibinde forma giyen 29 yaşındaki pivot ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

BRONZ MADALYA KAZANMIŞTI

2023 Avrupa Şampiyonası'nda Fransa Milli Takımı ile mücadele eden Badiane, turnuva sonunda Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Fenerbahçe'de yeni transfer! - Resim : 1
Marieme Badiane

OLİMPİYATLARDA OYNAYACAK

Takımının turnuvada en yüksek verimlilik puanı ortalamasına sahip oyuncusu olarak ön plana çıkan uzun oyuncu, Fransa Milli Takımı ile 2024 Paris Olimpiyatları'nda mücadele etme hakkı da kazandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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