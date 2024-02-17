İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci için kararını verdi

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal'ın bu akşam oynanacak mücadelede Cengiz Ünder yerine İrfan Can Kahveci'ye forma şansı vermesi bekleniyor.

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İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci için kararını verdi

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla kariyer sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci, ligde son 2 maçtır yerini kaybetmişti.

Teknik direktör İsmail Kartal, Süper Lig'deki Antalyaspor ve Alanyaspor maçlarında sağ kanatta Cengiz Ünder'i tercih etmişti.

NTV Spor'da yer alan habere göre, deneyimli teknik adamın bu akşam oynanacak Çaykur Rizespor maçına İrfan Can Kahveci'yle başlayacak.

Rizespor maçının ilk 11'ini büyük ölçüde belirleyen İsmail Kartal'ın zorlu maça şu kadroyla çıkması bekleniyor:

Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Çağlar Söyüncü, Ferdi, İsmail, Krunic, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Edin Dzeko

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