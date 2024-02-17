Fenerbahçe, Rize’ye geldi

Fenerbahçe kafilesi yarın Çaykur Rizespor ile oynayacakları maç için Rize’ye geldi.

Fenerbahçe, Rize’ye geldi

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Çaykur Rizespor, yarın saat 19.00’da Fenerbahçe’yi konuk edecek. Fenerbahçe kafilesi uçaklarının arızalanması sonucu 17.15’de kalkış yapması planlanırken saat 22.00’da yaptı. Uçağın geç gelmesinden ötürü takım otobüsü havalimanının apronuna kadar girdi.

Uçaktan inen sarı-lacivertliler otobüs ile kalacakları otele doğru yola çıktı. Fenerbahçe ekibinin kalacağı otelde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Basın mensupları ve taraftarlar otele yaklaştırılmadı.

44. RANDEVU

Yeşil-mavili ekip ile sarı-lacivertlilere Trendyol Süper Lig’de tarihinde 44. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 43 lig maçında Fenerbahçe 28 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 8 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor ise 7 kez 3 puan hanesine yazdırdı. Fenerbahçe ekibi bu karşılaşmalarda 94 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 42 gol gördü.

Kaynak: İHA

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