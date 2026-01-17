Fenerbahçe'de Yaprak Dökümü! Resmen Duyurdular

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao'nun yeni adresi resmen belli oldu. Kasımpaşa, Rodrigo Becao transferini TFF'ye bildirdi.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de Yaprak Dökümü! Resmen Duyurdular
Kasımpaşa, Fenerbahçe'den Brezilyalı savunmacı Rodrigo Becao'yu kiraladığını Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi.

TFF'nin sitesinde yer alan lisans işlemlerine göre, 30 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar geçici anlaşma imzalandı.

Becao'nun Fenerbahçe'yle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe ile Yolları Ayırmıştı! Cenk Tosun'un Yeni Adresi Belli Oldu

Kaynak: AA

Fenerbahçe Kasımpaşa
Son Güncelleme:
