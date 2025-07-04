Fenerbahçe'de Seçim Tarihi Belli Oldu

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Fenerbahçe’nin Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu'nun eylül ayında yapılacağı açıklandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, daha önce 18 Mayıs 2025 tarihinde Eylül ayında seçim yapılacağı bilgisinin camiayla paylaşıldığı hatırlatılarak, kesin tarihin Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 2025-2026 sezonu fikstürüne göre belirlendiği ifade edildi.

Açıklamada “Yönetim Kurulumuz, Seçimli Olağanüstü Genel Kurulun 13-14 Eylül tarihlerinde yapılmasına; ilk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise kongrenin 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmesine karar vermiştir” denildi.

'KULÜBÜN GELECEĞİ AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

Fenerbahçe yönetimi, açıklamasında görev süresi boyunca kulübün çıkarlarını korumak adına her türlü zorluğa karşı durduklarını belirtti. Kulübün birliğini ve bağımsızlığını hedef alan girişimlere karşı sessiz kalınmadığı vurgulanarak, seçim sürecinin kulübün geleceği açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Yönetim ayrıca, seçim tarihine kadar tüm branşlarda yeni sezon hazırlıklarının aksatılmadan sürdürüleceğini ve kongre sürecinin bu çalışmaları etkilememesi adına büyük titizlik gösterileceğini kaydetti.