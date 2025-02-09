Fenerbahçe'de Sakatlık Şoku, Çağlar Söyüncü Oyuna Devam Edemedi

Fenerbahçe, Alanyaspor'la karşı karşıya geldiği maçta sakatlığa bir oyuncusunu da kurban verdi. Milli yıldız Çağlar Söyüncü, sakatlanarak oyuna devam edemezken yerini Sofian Amrabat'a bıraktı. Bu sakatlıkla birlikte Fenerbahçe'nin defans hattı revire dönmüş oldu.

Mert Odabaş Mert Odabaş
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Fenerbahçe'de Sakatlık Şoku, Çağlar Söyüncü Oyuna Devam Edemedi

Fenerbahçe bir sakatlık şoku daha yaşadı. Alanyaspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de bir isim daha sakatlanarak maça devam etmedi.

Takımın milli oyuncularından Çağlar Söyüncü, maçın 12. dakikasında yaşadığı sakatlığın ardından, yerini Sofyan Amrabat'a bırakmak zorunda kaldı.

FENERBAHÇE DEFANS HATTI REVİRE DÖNDÜ

Fenerbahçe'de sezonun ilk yarısında Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becão yaşadığı talihsizlik sakatlıklarla sezonu kapatmıştı.

Fenerbahçe, hafta için Türkiye Kupası'nda evinde Erzurumspor'u ağırlarken, 5-0'lık galibiyete rağmen takım galibiyet sevincini yaşayamamıştı.

Maçın ikinci yarısında Fenerbahçe üst üste yaşadığı sakatlıklarla neye uğradığını şaşırmıştı. Fenerbahçe'de ilk olarak Alexander Djiku sakatlanarak oyuna devam edememiş; ardından onun yerine giren ve devre arası transfer döneminde takıma katılan Diego Carlos da kısa sürede sakatlanarak yerini genç stoper Yusuf Akçiçek'e bırakmıştı.

Carlos'un yerine giren Akçiçek de sakatlanarak oyuna devam edemeyerek yerini Filip Kostic'e bırakmak zorunda kalmıştı.

Üst üste yaşadığı sakatlıklarla sarsılan Fenerbahçe'de bu durumun şampiyonluk yarışına nasıl etki edeceği ise merak konusu oldu.

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