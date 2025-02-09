Yelkende Göğsümüzü Kabartan Bir Başarı Daha

15 yaşındaki Tekirdağlı milli yelkenci Kutsal Güneş Kurnaz, Muğla'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü adına mücadele etti. ILCA 6 kategorisinde yarışan Kurnaz, elde ettiği birincilikle 12'nci kez Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

Kurnaz, yelkende Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra yurt dışında da önemli derecelerinin olduğunu söyledi. Her yarışın kendisi için önemli "bir tecrübe" olduğunu aktaran Kurnaz, ülkesini yurt dışında temsil etmenin çok anlamlı olduğunu ve madalyalarıyla gurur duyduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA