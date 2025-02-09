Alanyaspor-Fenerbahçe Maçının İlk 11'leri Belli oldu
Bugün saat 16.00'da A Gain Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek olan Alanyaspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu. İşte iki takımın maça başlayacağı isimler...
Teknik direktör Jose Mourinho önderliğindeki sarı-lacivertliler, haftaya 51 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. sırada giriyor.
İki takım arasında bu sezon Kadıköy'de oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 3-0'lık skorla kazanmıştı.
Saat 16.00'da başlayacak maçın hakemi ise Cihan Aydın olacak.
İŞTE İLK 11'LER
Corendon Alanyaspor: Yusuf, Lima, Aliti, Efecan, Hwang, Fatih, Richard, Augusto, Balkovec, Yusuf, Hadergjonaj
Fenerbahçe: İrfan Can, Skriniar, Çağlar, Levent, Oğuz, Szymanski, Fred, Kostic, Talisca , Tadic, Dzeko
Kaynak: Haber Merkezi
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