Fenerbahçe'de Sakatlık Şoku! Antrenmana Devam Edemedi

Fenerbahçe’nin Topuk Yaylası’ndaki yeni sezon hazırlıklarında Talisca, antrenman sırasında sakatlık geçirerek idmanı yarıda bıraktı.

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Fenerbahçe'de Sakatlık Şoku! Antrenmana Devam Edemedi
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İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam ediyor. Antrenmanlara devam eden sarı-lacivertlilerde sakatlık şoku yaşandı. beIN SPORTS'un haberine göre çift kale antrenman esnasında sakatlık geçiren Talisca antrenmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Fenerbahçe'de Sakatlık Şoku! Antrenmana Devam Edemedi - Resim : 1

Öte yandan Milan Skriniar da antrenmanlara başladı. Marco Asensio'ysa antrenör eşliğinde bireysel çalıştı. Önceki antrenmanda darbeye bağlı hafif bir sakatlık yaşayan Rodrigo Becao ise bireysel koşu çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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