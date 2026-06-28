Fenerbahçe'de Sakatlık Şoku! Antrenmana Devam Edemedi

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İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda devam ediyor. Antrenmanlara devam eden sarı-lacivertlilerde sakatlık şoku yaşandı. beIN SPORTS'un haberine göre çift kale antrenman esnasında sakatlık geçiren Talisca antrenmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Öte yandan Milan Skriniar da antrenmanlara başladı. Marco Asensio'ysa antrenör eşliğinde bireysel çalıştı. Önceki antrenmanda darbeye bağlı hafif bir sakatlık yaşayan Rodrigo Becao ise bireysel koşu çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: Haber Merkezi