Arda'ya Kötü Haber, Mourinho Bizzat Aradı

Real Madrid’de yeni sezon planlaması yapılırken Arda Güler’in kadrodaki rolü tartışma konusu oldu. İddiaya göre teknik direktör Mourinho milli futbolcuya ilk 11'de düzenli oynatamayacağını iletti.

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Arda'ya Kötü Haber, Mourinho Bizzat Aradı
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Arda Güler’in Real Madrid’deki geleceği, yeni sezon planlamasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Sport'ta yer alan habere göre, teknik direktör Jose Mourinho milli futbolcuyla telefonda görüştü.

Arda'ya Kötü Haber, Mourinho Bizzat Aradı - Resim : 1

Mourinho’nun Arda Güler’e olan güvenini ifade ettiği ancak ilk 11'de düzenli oynatamayacağı iddia edildi. Milli futbolcunun özellikle Bernardo Silva transferi sonrası geçen sezon olduğu gibi kalıcı ilk 11 oyuncularından biri olmayacağı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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