Arda'ya Kötü Haber, Mourinho Bizzat Aradı

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Arda Güler’in Real Madrid’deki geleceği, yeni sezon planlamasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Sport'ta yer alan habere göre, teknik direktör Jose Mourinho milli futbolcuyla telefonda görüştü.

Mourinho’nun Arda Güler’e olan güvenini ifade ettiği ancak ilk 11'de düzenli oynatamayacağı iddia edildi. Milli futbolcunun özellikle Bernardo Silva transferi sonrası geçen sezon olduğu gibi kalıcı ilk 11 oyuncularından biri olmayacağı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi