Fenerbahçe'de sakatlık haberi: Nigel Hayes Davis'den üzen haber geldi

Turkısh Airlines EuroLeague 21. hafta maçında Bayern Münih'i uzatmada 98-91 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes Davis maç kadrosunda yoktu.

ABD'li forvet 20. haftaki Partizan maçında sakatlık yaşamıştı.

Sarı lacivertliler, 29 yaşındaki oyuncusunun sakatlık problemi yaşadığını ve bir süre sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Hayes-Davis'in yaklaşık 3 hafta forma giymesi beklenmiyor.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Oyuncumuz Nigel Hayes-Davis, 9 Ocak Salı günü oynanan Partizan karşılaşmasında kasık bölgesinde sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından birinci evre adduktor kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Nigel Hayes-Davis'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: Gerçek Gündem