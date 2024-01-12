Fenerbahçe transferi resmen açıkladı: Krunic geliyor

Fenerbahçe Kulübü, Rade Krunic'in transferi için oyuncu ve kulübü Milan ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Sarı lacivertli kulüp, transfer bilgilendirmesi notuyla paylaştığı haber hakkında şunları söyledi:

"Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul’a gelecektir."

Kaynak: Gerçek Gündem