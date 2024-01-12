Fenerbahçe transferi resmen açıkladı: Krunic geliyor
Sarı lacivertliler, Krunic'in transferi için oyuncu ve kulübü Milan ile prensip anlaşmasına vardı.
Fenerbahçe Kulübü, Rade Krunic'in transferi için oyuncu ve kulübü Milan ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.
Sarı lacivertli kulüp, transfer bilgilendirmesi notuyla paylaştığı haber hakkında şunları söyledi:
"Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul’a gelecektir."
Kaynak: Gerçek Gündem
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