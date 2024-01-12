Berkan Kutlu, Galatasaray’a döndü

Galatasaray, İtalyan ekibi Genoa’da kiralık olarak oynayan orta saha oyuncusu Berkan Kutlu’nun takıma döndüğünü açıkladı.

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Berkan Kutlu, Galatasaray’a döndü

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yuvana hoş geldin Berkan Kutlu" denildi. Kutlu, sezon başında 250 bin Euro geçici transfer bedeli ve 5 milyon Euro da satın alma opsiyonuyla Genoa’ya kiralık olarak gitmişti.

25 yaşındaki futbolcu, Serie A’da 6, İtalya Kupası’nda 2 olmak üzere toplam 8 resmi karşılaşmada görev aldı. Berkan Kutlu, ayrıca sezon başında Galatasaray ile ise Süper Lig’de 2, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 olmak üzere 8 müsabakada forma giymişti.

Kaynak: İHA

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