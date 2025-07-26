Fenerbahçe'de Olaylı Toplantı: Aziz Yıldırım Ali Koç'u Bombaladı! 'Bunu Yaptıysam Şerefsizim'

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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı sürerken, kulübün efsane başkanlarından Aziz Yıldırım kürsüye çıktı.

Yıldırım, konuşmasında çok sert ifadeler kullanırken, eylülde yapılması planlanan seçimli genel kurula da arşı olduğunu açıkladı.

Yıldırım konuşmasının başlangıcında, Ali Koç’un kendisine laf attığını öne sürerek "Fenerbahçe'nin borcu ne kadar? Haydi bakalım. Denetim Kurulu raporu nerede? Ali Bey bana, 'Galatasaray'a karşı bir şey demedin' diyor. Başkanlarına 'sinek ikili' dedim, cevap veremedi. Daha ne diyeyim ya” dedi.

Yıldırım açıklamasında, Galatasaray’ın 10 yıl gerisinde olduklarını söyleyerek “Böyle giderse ben bu konuşmayı yeniden yaparım” diye konuştu.

'YAPTIYSAM ŞEREFSİZİM'

Kendisinin 612 milyon euro borç bırakarak görevden ayrıldığı iddialarına da çok sert tepki gösteren Yıldırım, “Aziz Yıldırım 612 milyon euro borç bıraktı diyorlar. Ben bunu yaptıysam şerefsizim. Bunu diyenler de şerefsizdir” diye konuştu.

'EYLÜLDEKİ SEÇİM ZARAR VERİR'

Seçim kararının yanlış olduğunun altını çizen Yıldırım, “Siz benimle Mayıs ayında görüşmeye geldiğinizde size, 'Diğer başkan adaylarıyla görüşün, onlara Ben bir sene daha burada kalayım; eğer şampiyon yapamazsam ayrılırım' deyin dedim. Ayrıca camiadan güvenoyu alın, dedim. Siz 'Sonra konuşalım' dediniz ve gelmediniz. Sonrasında ise ben de “Aday olurum” diye açıklama yaptım.

Eylülde yapılacak seçim bu camiaya zarar verecek. Transferleri ve her şeyi siz yapıyorsunuz, sorumluluk sizin olması lazım. Tekrar gözden geçirin, büyük tavsiyesi olarak söylüyorum” dedi.

ALİ KOÇ'U BOMBALADI

Yıldırım sözlerini sonlandırırken Ali Koç’u adeta bombaladı. Yıldırım, “‘Ben olduğum sürece Fenerbahçe şampiyon olamaz’ diyenler aday olmamalı” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi