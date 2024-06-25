Fenerbahçe'de Dzeko'ya talip çıktı: Son karar Mourinho'da

Hırvatistan’ın Hajduk Split takımı, Fenerbahçe'nin dünya yıldızı golcüsü Edin Dzeko’ya talip oldu. Oyuncunun transferi için son kararın Mourinho'da olacağı vurgulandı

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Fenerbahçe'de Dzeko'ya talip çıktı: Son karar Mourinho'da

Fenerbahçe’nin dünya yıldızı golcüsüne talip çıktı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Gennaro Gattuso'nun teknik direktörlük görevine geldiği Hırvatistan’ın Hajduk Split takımı Edin Dzeko’ya talip oldu.

Dzeko’nun Roma'dan eski takım arkadaşı olan Nikola Kalinic’in 38 yaşındaki Boşnak golcü için çok uğraştığı iddia edildi.

Deneyimli golcü Dzeko'nun transferinde son kararının Jose Mourinho’da olduğu da belirtildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Edin Dzeko Fenerbahçe
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