Beşiktaş muhabiri duyurdu: Rafa Silva transferinde mutlu son!

Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silav’nın Beşiktaş ile anlaştığı belirtildi. Hücum orta saha pozisyonunda oynayan Portekizli millî futbolcu Rafa Silva’nın Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Spor muhabiri Sercan Dikme, transferi X hesabından şöyle duyurdu: “Beşiktaş, Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva transferinde mutlu sona yaklaştı. 3 yıllık anlaşma sağlanan Rafa Silva İstanbul’a geliyor. 2. Başkan Hüseyin Yücel’in uzun zamandır gizlilikle yürüttüğü Rafa Silva, Türkiye’den başka teklifler almasına rağmen Beşiktaş’ın projesine inandı.”