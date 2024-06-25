Beşiktaş muhabiri duyurdu: Rafa Silva transferinde mutlu son!

Beşiktaş, Rafa Silva ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. İddiaya göre Rafa Silva, Beşiktaş dışındaki başka Süper Lig kulüplerinin de hedefindeydi.

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Beşiktaş muhabiri duyurdu: Rafa Silva transferinde mutlu son!

Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silav’nın Beşiktaş ile anlaştığı belirtildi. Hücum orta saha pozisyonunda oynayan Portekizli millî futbolcu Rafa Silva’nın Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

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Spor muhabiri Sercan Dikme, transferi X hesabından şöyle duyurdu: “Beşiktaş, Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva transferinde mutlu sona yaklaştı. 3 yıllık anlaşma sağlanan Rafa Silva İstanbul’a geliyor. 2. Başkan Hüseyin Yücel’in uzun zamandır gizlilikle yürüttüğü Rafa Silva, Türkiye’den başka teklifler almasına rağmen Beşiktaş’ın projesine inandı.”

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