Beşiktaş muhabiri duyurdu: Rafa Silva transferinde mutlu son!
Beşiktaş, Rafa Silva ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. İddiaya göre Rafa Silva, Beşiktaş dışındaki başka Süper Lig kulüplerinin de hedefindeydi.
Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silav’nın Beşiktaş ile anlaştığı belirtildi. Hücum orta saha pozisyonunda oynayan Portekizli millî futbolcu Rafa Silva’nın Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Spor muhabiri Sercan Dikme, transferi X hesabından şöyle duyurdu: “Beşiktaş, Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva transferinde mutlu sona yaklaştı. 3 yıllık anlaşma sağlanan Rafa Silva İstanbul’a geliyor. 2. Başkan Hüseyin Yücel’in uzun zamandır gizlilikle yürüttüğü Rafa Silva, Türkiye’den başka teklifler almasına rağmen Beşiktaş’ın projesine inandı.”
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