Trabzonspor, Denis Dragus'u kadrosuna kattı: İşte şartlar!

Trabzonspor Kulübü, 24 yaşındaki Rumen hücum oyuncusu Denis Mihai Dragus ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

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Trabzonspor, Denis Dragus'u kadrosuna kattı: İşte şartlar!

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da (KAP) yer alan açıklamada, profesyonel futbolcu Denis Dragus'un kulübe kesin transferi konusunda Standard Liege ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, anlaşmaya göre Standard Liege'e sözleşme fesih bedeli olarak 1 milyon 700 bin avronun 3 taksit halinde ödeneceği kaydedildi.

Dragus ile 4 yıllık anlaşma sağlandığı da aktarılan açıklamada, "Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya her sezon için 1 milyon 575 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 3,8'i oranında ödeme yapılacaktır." ifadesine yer verildi.

​​​​​​​Rumen futbolcu geçen sezon Gaziantep Futbol Kulübü ile çıktığı 35 maçta 15 gol ve 1 asist ile oynamıştı.

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