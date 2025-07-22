Fenerbahçe'de Bu Hafta Uçaklar İnecek

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Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe Archie Brown ve Jhon Duran transferlerinin ardından sessizliğini yeniden bozmak istiyor.

Teknik direktör Jose Mourinho’nun talimatlarıyla transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerde PSG’den Mian Skriniar ve Marco Asensio’nun İstanbul’a gelişi için gün sayılıyor.

Oyuncular ve PSG ile her konuda anlaşan Fenerbahçe’nin bu hafta Skrinar ve Asensio için uçakları İstanbul’a indirmeye hazırlandığı bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi