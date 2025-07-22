Galatasaray'ın Yeni Kaptanı Belli Oldu

Muslera'nın takımdan ayrılmasının ardından Galatasaray'ın yeni kaptanı belli oldu. Icardi'nin yeni sezonda sarı-kırmızılı ekibin kaptanı olacağı belirtildi.

Galatasaray'ın Yeni Kaptanı Belli Oldu
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Süper Lig ekibi Galatasaray’da kaptan Fernando Muslera’nın takımdan ayrılmasının ardından yeni kaptanın kim olacağı merak konusu olmuştu.

Muslera’nın ayrılmasının ardından yeni kaptanın Mauro Icardi olduğu kaydedildi.

Geçen sezon sakatlanmasının ardından sezonun büyük bölümünü kaçıran Icardi’nin toplu çalışmalara başladığı belirtilirken teknik direktör Okan Buruk da Arjantinli yıldız için şunları söylemişti:

“Onu daha çok joker olarak antrenmanlarda kullanmaya başladık. İstekli ve motivasyonu yüksek. Takım kaptanı olması, oyunculara olan yaklaşımı, sahadaki pozitif tavırları takımımızı olumlu yönde etkiliyor. Topla yaptığımız antrenmanlarda kalitesini net bir şekilde gösterdi. İyi gidiyor. Tabii ki önünde bir süre var. Onu hazırlamamız gerekiyor. Yapmamız gerekenleri en iyi şekilde yapıyoruz. Şu anda ilk antrenmanları ve toplu oyunları iyi ancak fiziksel olarak kendisini geliştirmemiz gerekiyor.”

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Kaynak: Haber Merkezi

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