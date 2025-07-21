Milli Tekvandocu Şevval Çakal'dan Altın Madalya

Milli taekwondocu Şevval Çakal, FISU 2025 Dünya Yaz Üniversite Oyunları'nda kadınlar 62 kiloda altın madalya kazandı.

Milli Tekvandocu Şevval Çakal'dan Altın Madalya
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Almanya’nın Rhine-Ruhr bölgesinde düzenlen oyunlarda ilk turu seri başı olarak maç yapmadan geçen Şevval Çakal, ikinci turda Kazakistan’dan Aisha Adilbekkyzy’i 2-0, çeyrek finalde Ekvador’dan Mell Karen Mina Ayovi’yi 2-1, yarı finalde Tayland’dan Sasikarn Tongchan’ı 2-0 ve finalde Çekya’dan Petro Stolbova’yı 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Milli Tekvandocu Şevval Çakal'dan Altın Madalya - Resim : 1

Milli sporcu, mutluluğunu tatamide milli takım antrenörü Sevde Mavi Var ile birlikte tur atarak kutladı. Türkiye, böylece oyunlardaki ilk altın madalyasını kazanmış oldu.

Kaynak: İHA

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