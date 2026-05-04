Fenerbahçe'de Başkan Adaylarının Teknik Direktör Listesi Ortaya Çıktı

Fenerbahçe’de başkanlık seçimi öncesi adayların teknik direktör planları netleşmeye başladı. Listede dünya yıldızı isimler de var.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe'de Başkan Adaylarının Teknik Direktör Listesi Ortaya Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’da yapılacak başkanlık seçimi öncesi teknik direktör konusu gündemin üst sıralarına çıktı. Başkan adaylarının, göreve gelmeleri halinde çalışmayı planladıkları isimler kulislerde konuşulmaya başladı.

Fanatik'te yer alan habere göre adaylığını açıklayan Hakan Safi ve Barış Göktürk ile kısa süre içinde aday olması beklenen Mehmet Ali Aydınlar’ın listeleri şekilleniyor. Aziz Yıldırım’ın aday olup olmayacağıysa belirsizliğini koruyor.

KLOPP İDDİASI

İddialara göre Mehmet Ali Aydınlar’ın listesinde en dikkat çeken isim Jürgen Klopp. Ancak bu seçeneğin şu aşamada düşük ihtimal olduğu, Klopp’un önceliğinin Almanya Milli Takımı olduğu ifade ediliyor. Aydınlar’ın alternatifleri arasında Filipe Luis de yer alıyor. Hakan Safi’nin listesinde ise Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness bulunuyor. Tarafların temas kurduğu öne sürülüyor.

Aziz Yıldırım’ın aday olması halinde teknik direktörlük için Aykut Kocaman’ı düşündüğü iddia ediliyor. Öte yandan Fenerbahçe’nin, sezon sonunda Crystal Palace’tan ayrılması beklenen Oliver Glasner ile de ilgilendiği belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fenerbahçe
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Fenerbahçe Camiasında Acı Kayıp: Eski Başkan Adayı Eyüp Yeşilyurt Hayatını Kaybetti Fenerbahçe Camiasında Acı Kayıp
A Milli Takım'ın Dünya Kupası Öncesi Son Hazırlık Takvimi Belli Oldu A Milli Takım'ın Hazırlık Takvimi Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Emekli ve Memur Maaşlarında Zam Oranı Belli Oldu Emekli ve Memur Maaşlarında Zam Oranı Belli Oldu
TÜİK Nisan Ayı Enflasyon Rakamlarını Açıkladı Nisan Ayı Enflasyonu Belli Oldu
Diyarbakır'da Okul Önünde Silah Sesleri: Pompalı Tüfekli Saldırgan Yakalandı Diyarbakır'da Okul Önünde Silah Sesleri
Zuhal Böcek'in İfadesi Ortaya Çıktı: Lüks Villalar, Milyonluk Araçlar... 'Eşim Yapmış Olabilir' Zuhal Böcek'in İfadesi Ortaya Çıktı: Lüks Villalar, Milyonluk Araçlar... 'Eşim Yapmış Olabilir'
KİRA ARTIŞ ORANI MAYIS 2026: Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Kira Artış Oranı Belli Oldu: Mayıs Ayında Kiraya Ne Kadar Zam Yapılacak? Mayıs Ayında Kiraya Ne Kadar Zam Yapılacak?