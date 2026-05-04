Fenerbahçe'de Başkan Adaylarının Teknik Direktör Listesi Ortaya Çıktı

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran’da yapılacak başkanlık seçimi öncesi teknik direktör konusu gündemin üst sıralarına çıktı. Başkan adaylarının, göreve gelmeleri halinde çalışmayı planladıkları isimler kulislerde konuşulmaya başladı.

Fanatik'te yer alan habere göre adaylığını açıklayan Hakan Safi ve Barış Göktürk ile kısa süre içinde aday olması beklenen Mehmet Ali Aydınlar’ın listeleri şekilleniyor. Aziz Yıldırım’ın aday olup olmayacağıysa belirsizliğini koruyor.

KLOPP İDDİASI

İddialara göre Mehmet Ali Aydınlar’ın listesinde en dikkat çeken isim Jürgen Klopp. Ancak bu seçeneğin şu aşamada düşük ihtimal olduğu, Klopp’un önceliğinin Almanya Milli Takımı olduğu ifade ediliyor. Aydınlar’ın alternatifleri arasında Filipe Luis de yer alıyor. Hakan Safi’nin listesinde ise Stuttgart Teknik Direktörü Sebastian Hoeness bulunuyor. Tarafların temas kurduğu öne sürülüyor.

Aziz Yıldırım’ın aday olması halinde teknik direktörlük için Aykut Kocaman’ı düşündüğü iddia ediliyor. Öte yandan Fenerbahçe’nin, sezon sonunda Crystal Palace’tan ayrılması beklenen Oliver Glasner ile de ilgilendiği belirtiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi