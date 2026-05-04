Fenerbahçe Camiasında Acı Kayıp: Eski Başkan Adayı Eyüp Yeşilyurt Hayatını Kaybetti

Fenerbahçe camiası, kulübün kongre üyelerinden Eyüp Yeşilyurt’un vefat haberiyle yasa boğuldu. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Yeşilyurt’un hayatını kaybettiği duyurularak ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilendi.

1970 yılında İstanbul’da doğan Eyüp Yeşilyurt, 2021 yılında gerçekleştirilen seçimli genel kurul sürecinde başkanlığa aday olacağını açıklamış, ancak gerekli imza sayısına ulaşamadığı için resmî adaylık hakkı elde edememişti. Söz konusu seçimde mevcut başkan Ali Koç tek aday olarak yarışmış ve yeniden göreve seçilmişti.

Evli ve üç çocuk babası olan Yeşilyurt, uzun yıllardır Fenerbahçe camiası içinde aktif bir kongre üyesi olarak biliniyor, kulübe olan bağlılığıyla tanınıyordu.

Kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede, Eyüp Yeşilyurt’un cenazesinin 4 Mayıs Pazartesi günü ikindi namazının ardından Yakacık Ulu Camii’nden kaldırılacağı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi