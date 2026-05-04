Türk Futbolunda Şike Gölgesi: Soruşturma Başlatıldı

Bölgesel Amatör Lig'de Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor arasında oynanan maçta, müsabakanın sonucunu etkilemeye yönelik usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme:
Türk Futbolunda Şike Gölgesi: Soruşturma Başlatıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bölgesel Amatör Lig'de Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor arasında oynanan maçta, müsabakanın sonucunu etkilemeye yönelik usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuşa ilişkin yapılan açıklamada, "Bölgesel Amatör Lig'de mücadele veren Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor arasındaki futbol müsabakasında maç sonucunu etkileyecek şekilde usulsüzlük olduğuna dair iddiaların ortaya atılması ve bir kısım görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re'sen soruşturma başlatılmış olup, incelemeler devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

UZATMALARDA GELEN 3 GOL...

Kurtalanspor, 70. dakikaya 4-1 geride girdiği maçı 5-4 kazanarak Bölgesel Amatör Ligi'nde kalmıştı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Şike
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
MHP Lideri Bahçeli'den Süper Lig'e Yükselen Amedspor'a Tebrik MHP Lideri Bahçeli'den Amedspor'a Tebrik Mesajı
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Beşiktaş-Konyaspor Maçında Adnan Deniz Kayatepe Düdük Çalacak Beşiktaş-Konyaspor Maçının Hakemi Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Emekli ve Memur Maaşlarında Zam Oranı Belli Oldu Emekli ve Memur Maaşlarında Zam Oranı Belli Oldu
TÜİK Nisan Ayı Enflasyon Rakamlarını Açıkladı Nisan Ayı Enflasyonu Belli Oldu
KİRA ARTIŞ ORANI MAYIS 2026: Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Kira Artış Oranı Belli Oldu: Mayıs Ayında Kiraya Ne Kadar Zam Yapılacak? Mayıs Ayında Kiraya Ne Kadar Zam Yapılacak?
Diyarbakır'da Okul Önünde Silah Sesleri: Pompalı Tüfekli Saldırgan Yakalandı Diyarbakır'da Okul Önünde Silah Sesleri
Şişli'deki Kayınvalide Vahşetinde Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: Meğer Eşi 24 Yıl Önce... Şişli'deki Kayınvalide Vahşetinde Yeni Detaylar Ortaya Çıktı: Meğer Eşi 24 Yıl Önce...