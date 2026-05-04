Beşiktaş-Konyaspor Maçında Adnan Deniz Kayatepe Düdük Çalacak

Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maçı Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile Konyaspor, yarın karşı karşıya gelecek.

MAÇIN HAKEMİ KAYATEPE

Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.30'da oynanacak müsabakada hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.

Kayatepe'nin yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Kerem Ersoy yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak.

Kaynak: İHA

