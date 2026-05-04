Beşiktaş-Konyaspor Maçında Adnan Deniz Kayatepe Düdük Çalacak
Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Beşiktaş ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maçı Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.
MAÇIN HAKEMİ KAYATEPE
Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.30'da oynanacak müsabakada hakem Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak.
Kayatepe'nin yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Kerem Ersoy yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak.
Kaynak: İHA
