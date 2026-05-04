Hakan Çalhanoğlu'lu Inter Şampiyon

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 35. haftasında kendi evinde ağırladığı Parma'yı 2-0 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Çalhanoğlu bu maçta forma giymezken, deneyimli futbolcu Inter ile ikinci kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Inter ile Parma karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Inter 2-0'lık skorla kazandı ve şampiyon oldu.

Inter'e galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Marcel Thuram ve 80. dakikada Henrikh Mkhitaryan kaydetti.

ÇALHANOĞLU FORMA GİYMEDİ

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu mücadelede yedek bekledi ve hafif sakatlığı nedeniyle riske edilmedi.

Bu sonuçla puanını 82'ye yükselten Inter, en yakın takipçisi Napoli'ye bitime 3 hafta kala 12 puan fark attı ve şampiyonluğunu ilan etti.

4 hafta sonra yenilen Parma ise 42 puanda kaldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU INTER İLE 2. KEZ ŞAMPİYON

1 sezon aradan sonra yeniden şampiyon olan Inter, şampiyonluk sayısını 21'e yükseltti.

Kariyerinin 7. kupasını kazanan Hakan Çalhanoğlu, 2'si de Inter ile olmak üzere bir kez daha şampiyonluk sevincini yaşadı.

CHIVU BİR İLKİ YAŞADI

Simone Inzaghi sonrası Inter'de teknik direktörlük görevine getirilen 45 yaşındaki Christian Chivu, ilk sezonunda şampiyonluk ipini göğüsledi.

