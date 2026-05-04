A Milli Takım'ın Dünya Kupası Öncesi Son Hazırlık Takvimi Belli Oldu

Amerika kıtasında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na katılım hakkı eden A Milli Takım'ın, turnuva öncesi yapacağı iki hazırlık maçındaki rakipleri ve maçların tarihleri belli oldu. Buna göre Türkiye 1 Haziran'da İstanbul'da; 7 Haziran'da ise Amerika'da birer hazırlık maçı oynayacak.

A Millî Takımın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları çerçevesinde Kuzey Makedonya ve Venezuela ile oynayacağı özel maçlara ev sahipliği yapacak stadyumlar ve karşılaşmaların başlama saatleri netleşti.

İSTANBUL'DA KUZEY MAKEDONYA, AMERİKA'DA VENEZUELA

Buna göre, Türkiye - Kuzey Makedonya karşılaşması 1 Haziran Pazartesi günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Venezuela - Türkiye karşılaşması ise 6 Haziran Cumartesi günü ABD'nin Florida eyaletinin Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami FC Stadyumu'nun ev sahipliğinde yerel saatle 18.00'de (TSİ 01.00, 7 Haziran Pazar) oynanacak.

