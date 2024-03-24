Fenerbahçe'de 2 kritik zirve

Fenerbahçe'nin 2 Nisan'da gerçekleşecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı öncesi Başkanı Ali Koç nabzı ölçmek üzere 2 önemli toplantı gerçekleştirecek.

Fenerbahçe'de 2 kritik zirve

Fenerbahçe Kulübü'nün geçtiğimiz günlerde açıkladığı ve ligden çekilip çekilmeme konusunun da değerlendirileceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın hazırlıkları sürüyor.

Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kulübün eski yöneticileri ve Yüksek Divan Kurulu üyeleri ile yapacağı toplantıların ardından yol haritasını ve düşüncelerini netleştirecek.

Trabzonspor maçında yaşanan olayların ardından ligden çekilip çekilmeme konusunu görüşmek üzere 2 Nisan Salı günü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapma kararı alan Fenerbahçe Yönetim Kurulu, toplantı öncesi iki kritik zirve daha gerçekleştirecek.

İlk olarak 27 Mart Çarşamba günü Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde iftar yemeği verecek olan başkan Ali Koç ve kurmayları, geçmiş yıllarda sarı lacivertli kulübe hizmet eden tüm yönetim kurulu üyelerini burada ağırlayacak.

Bu organizasyonda kulübün eski ve yeni yöneticileriyle Olağanüstü Genel Kurul hakkında görüş alışverişinde bulunacak olan başkan Koç, 29 Mart Cuma günü bu kez Yüksek Divan Kurulu üyeleri ile istişare toplantısı yapacak.

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