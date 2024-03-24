Yunan basını yazdı: Fatih Terim'e TFF başkanlığı teklif edildi

Adı futbolculardan yüksek faiz yalanlarıyla para toplayan Seçil Erzan soruşturmasına karışan, Yunanistan'da Panathinaikos'un teknik direktörlüğünü yapan Fatih Terim hakkında bir gelişme yaşandı.

Yunan basını, 'İmparator' lakaplı hocanın TFF başkanlığı için teklif aldığını iddia etti.

Pao Pantou'da yer alan habere göre; Panathinaikos'la sözleşmesi bittikten sonra Türkiye'ye dönüp TFF başkanlık koltuğuna oturması için Terim'e baskı yapıldığı öne sürüldü.

Fatih Terim'in ise Yunanistan'da mutlu olduğu ve şampiyonluk yaşamak istediği belirtilirken, gelen teklifi şimdilik askıya aldığı ifade edildi. 71 yaşındaki teknik adamın, TFF başkanlığı için gelen teklifi sezon sonunda yeniden değerlendirmeye alacağı vurgulandı.

Panathinaikos ile 18 maça çıkan Terim, 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Terim'li Panathinaikos, play-off sistemi uygulanan Yunanistan Süper Ligi'nde liderin 3 puan gerisinde şampiyonluk mücadelesi veriyor.