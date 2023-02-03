Kırmızı kart görmüştü: Jorge Jesus'tan 'Ali Palabıyık' açıklaması

Adana Demirspor karşılaşmasında yaşananlar üzerine Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, açıklamalarda bulundu. Jesus, tartışmalı hakem kararları ve kırmızı kart üzerine konuştu.

Son Güncelleme:
Kırmızı kart görmüştü: Jorge Jesus'tan 'Ali Palabıyık' açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, FB TV'de Adana Demirspor karşılaşmasında yaşananlar üzerine konuştu.

Maçın bitiş düdüğünün ardından hakem Ali Palabıyık tarafından kırmızı kart ile cezalandırılan Jesus, “Orada kendisine hiçbir saygısız sözüm olmadı” dedi.

Jesus, "Yıllardır bu işi yapıyorum, daha önce hiçbir takımın saha içinde bu kadar mağdur edildiğini görmemiştim" diye konuştu.

Fenerbahçe taraftarına seslenen Jesus şunları söyledi:

“Fenerbahçe taraftarına seslenmek istiyorum. Dün yaşananlardan sonra hem bizler hem onlar mağdur oldular. Şüphesiz diyebileceğimiz pozisyonlarda kararlar oldu. VAR devreye girebilirdi, görmedi değil, orada devreye girmek istemediler. İyi bir maç çıkarttık, normal bir hakem yönetimi olsaydı o maçı kazanırdık. Her şey adil bir şekilde ilerlerse biz zaten ilk sırayı alırız. 

Ben hiçbir zaman hakemler hakkında konuşmadım ama dün maçta yaşananlar fazlaydı. Bir takımın sahada bu kadar mağdur olduğunu görmemiştim. Son pozisyon için kendisine katılmadığımı belirtmiştim. Orada kendisine hiçbir saygısız sözüm olmadı. Amacım Fenerbahçeli oyuncuları oradan uzaklaştırmaktı. Frikiği vermesi gerektiğini söyledim ama sonunda bana kırmızı kart gösterdi. O bana saygısız davranışta bulunduğumu söyledi."

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Fenerbahçe futbol
Son Güncelleme:
Kanal D'de final duyurusu! Camdaki Kız, Yargı, Üç Kız Kardeş dizisini yayınlıyordu Kanal D'de final duyurusu! Camdaki Kız, Yargı, Üç Kız Kardeş dizisini yayınlıyordu
Ian Hummer, Galatasaray'dan ayrıldı! Ian Hummer, Galatasaray'dan ayrıldı!
Barcelona’dan Fenerbahçe’ye gelen Emre Demir, Samsunspor'a gitti! Barcelona’dan gelen Emre Demir, Samsunspor'a gitti!
Ben Bu Cihana Sığmazam hayranları yıkıldı.. ATV ne yapıyor? Ben Bu Cihana Sığmazam hayranları yıkıldı.. ATV ne yapıyor?
ÇOK OKUNANLAR
Tapu sahipleri dikkat: 90 gün içinde başvuru yapmayan hakkını kaybedecek Tapu sahipleri dikkat: 90 gün içinde başvuru yapmayan hakkını kaybedecek
EYT'lilerin maaşları belli oldu: Açlık sınırının altında kaldı EYT'lilerin maaşları belli oldu
Bakan Koca'dan açıklama üstüne açıklama: Bu belirtiler varsa hemen 112'yi arayın Bakan Koca'dan açıklama üstüne açıklama: Bu belirtiler varsa hemen 112'yi arayın
AKP'nin kalesi düştü; büyük erime anket sonuçlarına böyle yansıdı AKP'nin kalesi düştü; büyük erime anket sonuçlarına böyle yansıdı
Tuğba Altıntop: 8 tane imam nikahı kıydım, baktım olmadı hemen ayrıldım Tuğba Altıntop: 8 tane imam nikahı kıydım, baktım olmadı hemen ayrıldım