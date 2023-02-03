Kırmızı kart görmüştü: Jorge Jesus'tan 'Ali Palabıyık' açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, FB TV'de Adana Demirspor karşılaşmasında yaşananlar üzerine konuştu.

Maçın bitiş düdüğünün ardından hakem Ali Palabıyık tarafından kırmızı kart ile cezalandırılan Jesus, “Orada kendisine hiçbir saygısız sözüm olmadı” dedi.

Jesus, "Yıllardır bu işi yapıyorum, daha önce hiçbir takımın saha içinde bu kadar mağdur edildiğini görmemiştim" diye konuştu.

Fenerbahçe taraftarına seslenen Jesus şunları söyledi:

“Fenerbahçe taraftarına seslenmek istiyorum. Dün yaşananlardan sonra hem bizler hem onlar mağdur oldular. Şüphesiz diyebileceğimiz pozisyonlarda kararlar oldu. VAR devreye girebilirdi, görmedi değil, orada devreye girmek istemediler. İyi bir maç çıkarttık, normal bir hakem yönetimi olsaydı o maçı kazanırdık. Her şey adil bir şekilde ilerlerse biz zaten ilk sırayı alırız.

Ben hiçbir zaman hakemler hakkında konuşmadım ama dün maçta yaşananlar fazlaydı. Bir takımın sahada bu kadar mağdur olduğunu görmemiştim. Son pozisyon için kendisine katılmadığımı belirtmiştim. Orada kendisine hiçbir saygısız sözüm olmadı. Amacım Fenerbahçeli oyuncuları oradan uzaklaştırmaktı. Frikiği vermesi gerektiğini söyledim ama sonunda bana kırmızı kart gösterdi. O bana saygısız davranışta bulunduğumu söyledi."

Kaynak: Gerçek Gündem