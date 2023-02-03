Barcelona’dan Fenerbahçe’ye gelen Emre Demir, Samsunspor'a gitti!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Fenerbahçe'nin Barcelona’dan kadrosuna kattığı Emre Demir’i sezon sonuna kadar kiraladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine İcra Kurulu Üyeleri Suat Çakır ile Soner Soykan katıldı. Emre, Samsunspor'a transferiyle ilgili, "Bu sene şampiyon olacağız. Ben buna inanıyorum" dedi.

"TEKLİF GELİNCE KABUL ETTİM"

Sezon sonunda şampiyonluğun geleceğine inandığını belirten Emre, “Bana inandıkları, böyle bir teklif yaptıkları için çok mutlu oldum. Çünkü büyük bir camiaya geliyorum. Taraftarımızın beklediği şampiyonluk inşallah bu sezon gelecektir. İnşallah hep beraber bu yolda başarılı oluruz. Barcelona’dayken Fenerbahçe bana bir teklif sundu. Bunu da seve seve kabul ettim. Çünkü Fenerbahçe, Türkiye’nin en büyük kulübü. Oynamam da gerekiyordu ve Samsunspor’dan böyle bir teklif gelince de kabul ettim" dedi.

Kaynak: İHA