Fenerbahçe taraftarı uçakta hakemle karşılaştı: 'Bir tokat yedi ama onu paylaşmayalım'

Adana Demirspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Zirve yarışındaki kritik virajda sarı-lacivertliler, sahadan 1 puanla ayrıldı.

PUAN FARKI 6'YA YÜKSELDİ

Sahadan 1-1'lik skorla ayrılan Fenerbahçe, kritik maçta hanesine 1 puan yazdırarak zirve yarışında yara aldı. Sarı-lacivertlilerin, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 6'ya yükseldi.

FENERBAHÇE TARAFTARI HAKEME TEPKİ GÖSTERDİ

Metin Gezer isimli bir Fenerbahçe taraftarı, dün oynanan maçta görev alan Yan hakem Abdullah Bora Özkara'yla uçakta karşılaştı. Maçta verilen kararlara tepki gösteren taraftar, Özkara'ya şu ifadeleri kullandı: "Canımızı sıkmayın vallahi sizi sokağa çıkartmayız, Fenerbahçe ile uğraşmayın. Ota b*ka bayrak kaldırmayı biliyorsunuz, her şey çok rahat değil mi? Evine gideceksin uyuyacaksın...Cebimden bir ton para verdim, ama senin 2 tane b*ktan kaldırdığın bayrakla hayatıma yön veriyorsun."

Özkara'ın bu tepkilere sessiz kaldığı görülürken, paylaşımın altındaki yorumlar da dikkat çekti. Gezer'in paylaşımlarında Özkara'ya tokat attığını söylediği görüldü.

Öte yandan Gezer'in paylaşımının altında "sokaklarda denk gelmeyelim" ifadelerini kullandığı da görüldü.