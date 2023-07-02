Fenerbahçe Ryan Kent'e 4 yıllık imzayı attırdı!
Fenerbahçe daha önce anlaşmaya vardığı Ryan Kent ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe daha önce anlaşmaya vardığı futbolcu Ryan Kent’e 4 yıllık imzayı attırdı.
26 yaşındaki oyuncu; 2023-24, 2024-25, 2025-26 ve 2026-27 sezonlarında Fenerbahçe formasını giyecek.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki ve Sportif Direktör Mario Branco da yer aldı.
Kaynak: Gerçek Gündem