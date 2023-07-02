Emine Arslan, Avrupa Oyunları'nda şampiyon oldu

Türkiye, Polonya’da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları’nı kickboks branşında 1 altın, 3 bronz madalyayla tamamladı. Kickboks finallerinde 52 kiloda Emine Arslan, altın madalyayı kazanan isim oldu.

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Emine Arslan, Avrupa Oyunları'nda şampiyon oldu

Polonya Krakow’da bulunan Myslenice Arena’da yapılan kadınlar kickboks finallerinde 52 kiloda Emine Arslan, İtalyan rakibi Nicole Perona ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 3-0 mağlup eden milli sporcu Emine Arslan, altın madalyayı kazanan isim oldu.

Türkiye, kickboks branşında organizasyonu 1 altın, 3 bronz madalyayla tamamladı.

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Kaynak: AA

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