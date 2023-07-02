Emine Arslan, Avrupa Oyunları'nda şampiyon oldu
Türkiye, Polonya’da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları’nı kickboks branşında 1 altın, 3 bronz madalyayla tamamladı. Kickboks finallerinde 52 kiloda Emine Arslan, altın madalyayı kazanan isim oldu.
Polonya Krakow’da bulunan Myslenice Arena’da yapılan kadınlar kickboks finallerinde 52 kiloda Emine Arslan, İtalyan rakibi Nicole Perona ile karşı karşıya geldi.
Rakibini 3-0 mağlup eden milli sporcu Emine Arslan, altın madalyayı kazanan isim oldu.
Türkiye, kickboks branşında organizasyonu 1 altın, 3 bronz madalyayla tamamladı.
Kaynak: AA
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