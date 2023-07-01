Busenaz Sürmeneli, Avrupa Oyunları'nda şampiyon oldu

Busenaz Sürmeneli, Avrupa Oyunları'nda boksta kadınlar 66 kilo kategorisinde altın madalya kazandı.

Busenaz Sürmeneli, Avrupa Oyunları'nda şampiyon oldu

Boksör Busenaz Sürmeneli, Polonya'da düzenlenen 3'üncü Avrupa Oyunları'nda kadınlar 66 kilo kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Finalde Belçikalı Oshin Derieuw karşısında 3 rauntta da üstünlük kuran Busenaz Sürmeneli, altın madalyanın sahibi oldu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Sürmeneli, "İşte benim GURUR KOLEKSİYONUM Ülkem adına kazandığım her altın madalya için şükürler olsun. Adımızı her alanda zirveye yazdırmaya devam edeceğime söz veriyorum! Olimpiyat Dünya Avrupa Oyunları Akdeniz Oyunları Türkiye Şampiyonluğu Devamı gelecek…" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor da sporcusu Busenaz Sürmeneli için tebrik mesajı yayınladı: "Gururumuzsun Busenaz Sürmeneli! Krakow-Malopolska 2023 Avrupa Oyunları 66 kiloda mücadele ederek altın madalyayı ülkemize kazandıran sporcumuz Busenaz Sürmeneli’yi tebrik ederiz."

Süper Lig ekibi Adana Demirspor Onyekuru'nun bonservisini alıyor Süper Lig ekibi Onyekuru'nun bonservisini alıyor
En sinirli 4 burç çok kabalar ve saygısızlar! Asla karşısındaki insanı anlayamıyorlar... En sinirli 4 burç çok kabalar ve saygısızlar! Asla karşısındaki insanı anlayamıyorlar...
Cedi Osman takaslandı: San Antonio Spurs'e gidiyor Cedi Osman takaslandı: San Antonio Spurs'e gidiyor
Bir 'piston aşağı indi' vakası daha... Deprem oluyor sandı ortalığı ayağa kaldırdı Bir 'piston aşağı indi' vakası daha... Deprem oluyor sandı ortalığı ayağa kaldırdı
ÇOK OKUNANLAR
Sadece kimlikle seyahat edebilirsiniz: İşte vizesiz gidebileceğiniz ülkeler Sadece kimlikle seyahat edebilirsiniz: İşte vizesiz gidebileceğiniz ülkeler
Miray Daner, 'başkanın oğlu' ile fena yakalandı: Kimseye aldırmadan samimi görüntüler Miray Daner, 'başkanın oğlu' ile fena yakalandı
Ceyda Düvenci: Boşanma kararını ben vermedim Ceyda Düvenci: Boşanma kararını ben vermedim
Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme: Oğlu açıkladı Özkan Uğur'un sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme: Oğlu açıkladı
Memur ve emekli maaşlarında tablo ortaya çıktı: İşte kulislerde konuşulan son rakamlar Memur ve emekli maaşlarında tablo ortaya çıktı: İşte kulislerde konuşulan son rakamlar