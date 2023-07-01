Busenaz Sürmeneli, Avrupa Oyunları'nda şampiyon oldu

Boksör Busenaz Sürmeneli, Polonya'da düzenlenen 3'üncü Avrupa Oyunları'nda kadınlar 66 kilo kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Finalde Belçikalı Oshin Derieuw karşısında 3 rauntta da üstünlük kuran Busenaz Sürmeneli, altın madalyanın sahibi oldu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Sürmeneli, "İşte benim GURUR KOLEKSİYONUM Ülkem adına kazandığım her altın madalya için şükürler olsun. Adımızı her alanda zirveye yazdırmaya devam edeceğime söz veriyorum! Olimpiyat Dünya Avrupa Oyunları Akdeniz Oyunları Türkiye Şampiyonluğu Devamı gelecek…" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor da sporcusu Busenaz Sürmeneli için tebrik mesajı yayınladı: "Gururumuzsun Busenaz Sürmeneli! Krakow-Malopolska 2023 Avrupa Oyunları 66 kiloda mücadele ederek altın madalyayı ülkemize kazandıran sporcumuz Busenaz Sürmeneli’yi tebrik ederiz."