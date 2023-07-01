Cedi Osman takaslandı: San Antonio Spurs'e gidiyor

Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, San Antonio Spurs'e takaslandı.

ESPN'de yer alan habere göre; Cleveland Cavaliers, Max Strus ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Yıldız oyuncu dört yıl için 63 milyon Dolar kazanacak.

NBA’de ülkemizi temsil eden milli basketbolcu Cedi Osman, 2017-18 sezonundan beri Cleveland Cavaliers forması giyiyordu.

Tecrübeli sporcu bu süreçte NBA’de 404 maça çıkarken 9.7 sayı, 3.0 ribaund ve 2.0 asist ortalaması tutturdu.

Cedi Osman, NBA'de geçtiğimiz sezon 8.7 sayı, 2.3 ribaund ve 1.5 asist ortalamaları ile tamamladı.