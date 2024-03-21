Fenerbahçe play-off öncesi kritik virajlarda: Rakip Milano

EuroLeague'de play-off etabının başlamasına 4 maç kalmışken 4. sırada bulunan Fenerbahçe, kalan son maçlarının ilkinde Olimpia Milano'ya konuk olacak.

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Fenerbahçe play-off öncesi kritik virajlarda: Rakip Milano

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Türk Hava Yolları EuroLeague'in 31. haftasında İtalyan ekibi Olimpia Milano'ya konuk olacak.

Mediolanum Forum'da oynanacak müsabaka TSİ 22.30'da başlayacak.

Bu sezon Avrupa arenasında 30 maçta 19 galibiyet, 11 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, Fransa ekibi AS Monaco'nun sahasında Milano'ya kaybetmesiyle dördüncü sıraya kadar yükseldi.

Milano temsilcisi 30 maçta 13 galibiyet elde ederken, 17 karşılaşmada ise rakiplerine kaybetti.

Barcelona karşısında 88-74 kazanan Jasikevicius'un öğrencileri, sezonun ilk maçında rakibini uzatmalar sonucunda 85-82 mağlup etmişti.

Fenerbahçe play-off etabına üst sıralardan katılmak isterken Milano ise play-in turuna katılmak istiyor.

Sarı-lacivertli ekip bu maçın ardından normal sezonda çıkacağı 3 mücadelenin ikisinde iç sahada ALBA Berlin ve Anadolu Efes'e karşı verecek. Son maçını ise deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'la oynayacak.

Kaynak: AA

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