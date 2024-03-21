TFF'ye iftar tepkisi: 20 Süper Lig kulübünden yalnızca 6'sı katıldı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği iftara Süper Lig ekiplerinden yalnızca Gaziantep FK, Hatayspor, Sivasspor, Başakşehir, Galatasaray ve Trabzonspor. Bordo mavili kulübün başkanı programa sonradan dahil oldu.

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TFF'ye iftar tepkisi: 20 Süper Lig kulübünden yalnızca 6'sı katıldı

Türkiye Futbol Federasyonu(TFF), profesyonel liglerde mücadele eden kulüp yöneticilerine bir iftar yemeği organize etti.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi öncülüğünde organize edilen iftara yalnızca 5 kulüp katılım gösterdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden iftar yemeğine Gaziantep FK, Hatayspor, Sivasspor, Başakşehir, Galatasaray ve Trabzonspor katılım sağladı.

Yemeğe, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat iftara katılım göstermedi.

Sarı kırmızılılar adında yemekte Metin Öztürk katılımcı oldu.

Dün yaptığı basın toplantısının ardından Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan da söz konusu programa dahil oldu.

Bordo mavililer dışında Başakşehir, Sivasspor, Hatayspor ve Gaziantep FK organizasyona başkan seviyesinde katılım gösterebildi.

İftara katılmayarak TFF'yi protesto eden kulüpler, mevcut TFF yönetiminden memnun olmadıklarını geçmişte pek çok kez dile getirdi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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