Galatasaray Ekmas, Fransa temsilcisi JDA Bourgogne Dijon'a mağlup oldu
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Fransa temsilcisi JDA Bourgogne Dijon ile karşı karşıya gelen Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, sahadan mağlup ayrıldı.
Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'ndaki 6. maçında, deplasmanda Fransa'nın JDA Bourgogne Dijon ekibine 85-76 mağlup oldu.
Fransa'nın Dijon kentinde bulunan Jean-Michel Geoffroy Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 18-14 önde geçen ev sahibi ekip, soyunma odasına da 45-30 üstünlükle gitti.
İkinci yarıda oyunun kontrolüne elinden bırakmayan ve son çeyreğe 64-53 önde giren JDA Bourgogne Dijon salondan 85-76 galip ayrıldı.
İki takımın da tur atlama şansını kaybettiği J Grubu'nda Alman ekipleri Telekom Baskets Bonn ve MHP Riesen geçen hafta çeyrek finale yükselmeyi garantilemişti.