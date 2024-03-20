Türkiye, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Türkiye, Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olarak bilinen CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon, VakıfBank, Fenerbahçe ve Eczacıbaşı ile temsil edildi. Ancak organizasyonda finale yükselen takım olmadı.

Türkiye, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Türkiye, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde 4 yıl sonra finale takım çıkartamadı. Lig'de bu sezon 3 takım yer aldı.

Son 2 sezonun şampiyonu VakıfBank çeyrek finalde elendi. Yarı finale çıkan takımlardan Fenerbahçe Opet, rakibi İtalyan temsilcisi Allianz Vero Volley'e, Eczacıbaşı Dynavit ise bir başka İtalyan takımı A. Carraro Imoco karşısında mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Son olarak 2018-2019 sezonunda finale çıkamayan Türk takımları, 4 yıl aradan sonra bir kez daha final göremedi. 2019-2020 sezonunda yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen turnuvada, 2020-2021 ve 2021-2022'de VakıfBank, 2022-2023'te ise VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit final mücadelesi vermişti.

Ayrıca son 13 sezonda ikinci kez Türk takımları finale yükselemedi.

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