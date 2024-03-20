Ali Koç'un 'Beka problemi' sözleri Galatasaray'ı harekete geçirdi

Galatasaray Divan Kurulu Toplantısı'na Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un sarı-kırmızılılar hakkındaki söylemleri damga vurdu.

Ali Koç'un 'Beka problemi' sözleri Galatasaray'ı harekete geçirdi

Galatasaray Kulübü Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'taki Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda, Aykutalp Derkan başkanlığında gerçekleşti.

Toplantıda, üyelerden bazıları Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Galatasaray ile ilgili "Beka problemi" açıklamasına tepki gösterdi.

'Umarım Aklını Başına Devşirir'

Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Hüsnü Seçkin Koç, Ali Koç'un açıklamasını eleştirerek, "Bahsi geçen şahıs hakkında bir suç duyurusunda bulunduk. Gerekli tazminat davalarının takibini yapıyoruz. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kuruluna gerekli başvuruları yaptık. Umarım aklını başına devşirir ve Galatasaray camiası hakkında bir laf ederken birkaç kez düşünür." ifadelerini kullandı.

Reşit Ömer Kükner: 'Ali Koç'u Mahkemeye Vereceğim'

Yönetim kurulu üyesi Eray Yazgan ise gerekli tazminat davalarının takibini yapıldığını ve Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kuruluna başvuruda bulunulduğunu ifade etti. Ayrıca, Ali Koç'un Galatasaray camiası hakkında yapacağı açıklamalarda dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Diğer bir üye Reşit Ömer Kükner ise, Ali Koç'un Fenerbahçe Futbol Takımı'nın Süper Lig'den çekilme ihtimaliyle ilgili yaptığı açıklamaya atıfta bulunarak, "Ali Koç adındaki şahsı mahkemeye vereceğim. Eğer 2 ya da 9 Nisan'da ligden çekilme kararı almazlarsa 10 Nisan'da mahkemeye gideceğim." dedi.

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